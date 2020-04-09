رغم وفاة جدتها.. حفل أون لاين لـ انغام اليوم ولا عزاء بسبب كورونا

أعلن الموزع الموسيقي خالد سليمان، شقيق المطربة أنغام، عن وفاة جدتهما لوالدهما الموسيقار محمد علي سليمان.
وكتب خالد سليمان، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "انا لله وانا اليه راجعون جدتي لوالدي في ذمه الله اسالكم الفاتحه والدعاء".
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وأكد مصدر مقرب من أنغام أنها ووالدها لن يقيما عزاء بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإلتزاما بقرارات الدولة في هذا الصدد.
يذكر أنه سوف يعرض لـ أنغام، حفل غنائي أون لاين مسجل اليوم الخميس على قناة وزارة الثقافة عبر يوتيوب في تمام الساعة التاسعة مساءً، في محاولة للترفيه عن الجمهور.
وتقدم أنغام، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، العديد من أبرز الأغاني الخاصة بها، من بينها عمرى معاك، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمنى، بقول نسيانك، ولا دبلت، هدنة، اساميك الكتيرة، حيران، هبدا من الاخر، على حسك فى ايامى، متطمنة، مهزومة، وغيرها.