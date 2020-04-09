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فن

حكاية سنين وعدت لـ أروى جودة مجانا على watch it

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:01 م
اروى جوده
اروى جوده
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محمد نحلة
روجت أروى جودة لمسلسل "الا انا" الذي يعرض منه قصة "سنين وعدت" مجانا على منصة watch it.

حكاية" سنين وعدت"، يشارك في بطولتها كوكبة من الفنانين منهم أروي جودة وأحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل، قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق .

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تعاون إنتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

حكاية سنين وعدت لـ أروى جودة مجانا على watch it
حكاية سنين وعدت لـ أروى جودة مجانا على watch it
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