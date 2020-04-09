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محافظات

بعد ظهور 3 إصابات كورونا..عزل عزبة منشية نيازي بمغاغة في المنيا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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ايمن رياض

قررت الاجهزة الطبية والتنفيذية بالمنيا تطبيق العزل المنزلى علي اهالي عزبة منشية نيازي بمغاغة شمال المنيا بعد ظهور ٣ حالات مصابة بفيروس كورونا لمدة 14 يوما حفاظا على سلامة المواطنين ولمواجهة انتشار الفيروس .


وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا لتطبيق اجراءات الحجز المنزلي علي أهالي العزبة.


كان اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا قد قرر اليوم رفع الحجر الصحي عن الأسر التي تم عزلها منزليا بقريتي القيس وابوجرج التابعة لمركز بني مزار، والذي بلغ عددها 12 اسرة منها 8 اسر بقرية القيس و4 اسر بقرية ابوجرج، والذي بدا من 26 – 3 – 2020 واستمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور اي حالات ايجابية داخل القريتين خلال فترة الحجر المنزلي للأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد.

 

أكد المحافظ، أن الحفاظ علي سلامة وأمان المواطنين، في أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، وقد تم وضع عدد من الاسر بالقريتين، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، وذلك كإجراء وقائي واحترازي لمنع انتشار العدوي داخل المركز.

 

اوضح المحافظ، انه حين تم التأكد من ايجابية العينات لعدد من المواطنين داخل القريتين فقد تم اجراء عملية عزل للمخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوي لفئه اخري من المواطنين، وتم وضع خطه محدده لتوفير جميع المساعدات والامكانيات واحتياجات هؤلاء المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية.

 

ناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

اضاف المحافظ، انه فور تطبيق قرار وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، تم التنسيق مع مديرية الامن لتطبيق القرار، توفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة

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