رئيس مجمع اللغة العربية يحول استحقاقاته إلى صندوق تحيا مصر

طلب الدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية وأستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، بتحويل الاستحقاقات المالية الخاصة به منذ قرار إيقافه عن العمل بتاريخ 7/6/2015 إلى 5/3/2020 إلى حساب صندوق تحيا مصر لمواجهة الكوارث والأزمات، في إطار دعم الدولة المصرية في إجراءاتها الوقائية والعلاجية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وكان جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، المنتهية فترته، أصدر قرارًا بإنهاء خدمة "الشافعي" في أغسطس 2015، بدعوى جمعه بين وظيفتين بدون إذن رسمي من الجامعة بجانب وظيفته الجامعية.





كان مجلس مجلس الدولة مارس الماضي، ألغى قرار الدكتور جابر نصار، برئيس جامعة القاهرة السابق، إنهاء خدمة الدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية، والأستاذ بكلية دار العلوم من الكلية.





وعليه فإن الدكتور حسن الشافعي له استحقاقات مالية لدى جامعة القاهرة منذ أغسطس 2015 وحتى مارس 2020 ، وجاء قرار الشافعي بالتبرع بكافة استحقاقاته لصندوق تحيا مصر .