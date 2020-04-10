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رياضة

مانويل جوزيه يكشف عن رأيه في رحيل فتحي من الأهلي.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:53 ص
مانويل جوزيه
مانويل جوزيه
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عمرو ابوبكر
كشف مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الاهلي، عن رأيه في قرار رحيل احمد فتحي من القلعة الحمراء. 

وقال مانويل جوزيه خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد شوبير على قناة اون تايم سبورت،: رحيل فتحي عن الأهلي قرار يحزنني كثيرا وكان الأفضل ينهي حياته في القلعة الحمراء. 

وأضاف: فتحي من أفضل اللاعبين الذي دربهم طوال فترة توليه الادارة الفنيه للاهلي. 

وأطلقت جماهير الأهلى العديد من الألقاب على "جوزيه"، منها العبقرى والمحظوظ والأسطورة، لكن أشهر الألقاب هو "وش السعد"، وقد أطلقته عليه الجماهير عقب عودته من تونس متوجًا بكأس رابطة الأندية الأبطال الأفريقية بعد تخطى عقبة الصفاقسى التونسى على أرضه ووسط جماهيره.

وكان جوزيه قد قاد الأهلي في 3 ولايات مختلفة، وحقق معه 21 لقبًا على المستوى المحلي والقاري
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