مبتكرة وسهلة.. طريقة عمل كفتة السمك

يعد السمك هو أحد الأطعمة التي تعشقها الكثير ولكن يمكن ان تقدميها اليوم بطرق مختلفة ونقدم لك طريقة عمل كفتة السمك





المقادير

زيت للقلي ,

دقيق مبهر, اي عليه بهرات

ورق لورا , ملعقة كبيرة

كمون , ملعقة صغيرة

2 بصلة

2 حبة بطاطس مسلوقة

ثوم ,5 فص

كيلوسمك فيليه مسلوق قليلا

كوب دقيق

بقدونس , ربطة

فلفل أسود , ملعقة كبيرة

فلفل أخضر , ملعقة كبيرة

بهارات , ملعقة كبيرة

روز ماري , ملعقة صغيرة

2 بيضة

طريقة التحضير

- يوضع السمك المسلوق والبطاطس المسلوقة والبصل والثوم ونصف كوب الدقيق والبقدونس الأخضر وقليلًا من الفلفل الأخضر والفلفل الأسود والروزماري والكبابة الصيني والكمون وورق اللورا والملح في المفرمة ونفرمهم جيدًا.

- نشكل كفتة السمك على شكل أصابع

- نضع الكفتة في الدقيق المضاف إليه التوابل ونقلبها جيدًا

- نضع الكفتة في البيض المخفوق ثم نضعه مرةً أخرى في الدقيق

- نقوم بوضع الكفتة في الزيت ونقلبها جيدًا علي نارٍ متوسطة الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون

- نقوم برفع الكفتة من على الزيت ونقدمها على طبقٍ ونزينه بالبقدونس وشرائح الليمون والفلفل الأخضر