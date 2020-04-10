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مرأة

مبتكرة وسهلة.. طريقة عمل كفتة السمك

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد السمك هو أحد الأطعمة التي تعشقها الكثير ولكن يمكن ان تقدميها اليوم بطرق مختلفة ونقدم لك طريقة عمل كفتة السمك

المقادير
زيت للقلي ,
دقيق مبهر, اي عليه بهرات
ورق لورا , ملعقة كبيرة
كمون , ملعقة صغيرة
2 بصلة
2 حبة بطاطس مسلوقة
ثوم ,5 فص
كيلوسمك فيليه مسلوق قليلا
كوب دقيق
بقدونس , ربطة
فلفل أسود , ملعقة كبيرة
فلفل أخضر , ملعقة كبيرة
بهارات , ملعقة كبيرة
روز ماري , ملعقة صغيرة
2 بيضة
طريقة التحضير
- يوضع السمك المسلوق والبطاطس المسلوقة والبصل والثوم ونصف كوب الدقيق والبقدونس الأخضر وقليلًا من الفلفل الأخضر والفلفل الأسود والروزماري والكبابة الصيني والكمون وورق اللورا والملح في المفرمة ونفرمهم جيدًا.
- نشكل كفتة السمك على شكل أصابع
- نضع الكفتة في الدقيق المضاف إليه التوابل ونقلبها جيدًا
- نضع الكفتة في البيض المخفوق ثم نضعه مرةً أخرى في الدقيق
- نقوم بوضع الكفتة في الزيت ونقلبها جيدًا علي نارٍ متوسطة الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون
- نقوم برفع الكفتة من على الزيت ونقدمها على طبقٍ ونزينه بالبقدونس وشرائح الليمون والفلفل الأخضر
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