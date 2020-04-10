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فن

حسن الرداد ينشر صور شاهد عيان لرمضان 2020

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:34 ص
صدى البلد
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صدي البلد
نشر الفنان حسن الرداد الملصقات الدعائية الأولى لمسلسله "شاهد عيان" الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2020.

ويظهر حسن الرداد متصدرًا بمفرده الملصق الدعائي للمسلسل ويبدو الغضب على وجه.

مسلسل "شاهد عيان"، بطولة حسن الرداد، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد حماقي، إنتاج ممدوح شاهين.

يشار إلى أن حسن الرداد ينتظر عرض فيلمه الجديد "توأم روحي" الذي انتهى من تصويره قبل فترة قصيرة، ويشاركه بطولته أمينة خليل وعائشة بن أحمد وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

وكان الرداد قد شارك في رمضان 2019 بمسلسل "الزوجة 18" من بطولة ناهد السباعي، ‏وهيدي ‏كرم، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل، من ‏تأليف ‏ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج ‏مصطفى ‏فكري ومن إنتاج ممدوح شاهين.‏

حسن الرداد ينشر صور شاهد عيان لرمضان 2020
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