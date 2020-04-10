نجم عالمي يؤكد إصابته بـ فيروس كورونا وهذه رسالته للجميع

كشف الممثل العالمي سيمون جريجسون أنه مصابا بفيروس كورونا التاجي (كوفيد-19)، من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر، وحث فيها معجبيه ومتابعيه على البقاء في المنزل آمنين.





وكتب النجم صاحب الـ 45 عاما ومقدم الشخصية الشهيرة ستيف ماكدونالد: "هذا هو اليوم الأول الذي بدءت الشعور فيه بالتحسن قليلا بعد الإصابة بالفيروس، كان مرضي بالفيروس التاجي معديا ولا يزال مروعا ولكنني محظوظ بعدم احتياجي لجهاز تنفسي، وتمنى لمتابعيه أن يظلوا آمنين ولا يصيب الفيروس أحد منهم.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد جاء إعلانه عن إصابته بهذا المرض بعد17 يوما من توقف الإنتاج في عمله الأخير بسبب تداعيات (كوفيد-19).





ويأتي إعلانه لإصابته بالمرض في الوقت التي سجلت فيه المملكة المتحدة 881 حالة وفاة أخرى بسبب الفيروس التاجي أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد الضحايا في بريطانيا إلى 7978 حالة مع استمرار أزمة الفيروس التاجي و 4334 اختبارًا إيجابيًا آخر، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 65077 مصابا.