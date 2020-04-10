AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:50 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
البهي عمرو

عرضت قناة العربية خبرا عاجلا جاء فيه أن إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 92 وعدد المصابين يتجاوز الـ10 آلاف.

وفى وقت سابق قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، يصادف اليوم مرور 100 يوم على إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى لفيروس كورونا لما نسميه الآن ."COVID-19" 

 

وأضاف: لقد تغير الكثير منذ أن أطلقنا خطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية الأولى قبل شهرين، لقد طغى الانتشار العالمي للفيروس على النظم الصحية، وعطل الاقتصاد العالمي، وأدى إلى اضطراب اجتماعي واسع النطاق، ويقدر معدل وفيات فيروس كورونا بنحو 10 أضعاف معدل الإنفلونزا، أصيب أكثر من 1.3 مليون شخص، وقتل ما يقرب من 80 ألف شخص، مضيفا أن هذا الوباء هو أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، يتطلب استجابة من الحكومة والمجتمع بأسره.

 

وأكد أنه في الـ 100 يوم الأخيرة، أظهر لنا فيروس كورونا  COVID-19 الضرر الذي يمكن أن يلحقه بالدول الغنية، ولا يزال يتعين علينا أن نرى الدمار الذي يمكن أن يلحقه في البلدان الفقيرة والأكثر هشاش،. نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لمنع حدوث ذلك، كان أحد الأسباب الرئيسية لإعلاننا حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي في يناير، هو أن البلدان والمجتمعات وخاصة تلك التي لديها أنظمة صحية ضعيفة سيكون لديها الوقت للاستعداد، مضيفا أنه بدون المساعدة والعمل الآن، يمكن أن تعاني البلدان الفقيرة والمجتمعات الضعيفة، من دمار هائل، إن أعداد الإصابات في أفريقيا صغيرة نسبيًا الآن، لكنها تزداد بسرعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا.. أسئلة وإجابات

إسرائيل تعلن ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا

ارتفاع عدد الوفيات فى إسرائيل لـ 32 حالة بسبب كورونا

هولندا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1766 شخصا

ارتفاع الوفيات بسبب كورونا في الهند إلى 109

لهذا السبب.. ذوات البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

عجوز عمره 101 عام يهزم كورونا.. أكبر شخص في العالم يشفى من الفيروس

بيان عاجل من أوبك+ بشأن مشاركة المكسيك في اتفاق خفض إنتاج النفط

خطر الموت.. أجهزة التنفس الاصطناعية قد تقتل مصابي كورونا بنسبة 50%

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10-4-2020

جنون كورونا.. طبيب يعتدي على فتاة بالضرب المبرح لسبب غريب.. شاهد

أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

محتشمة وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات مى نور الشريف فى عيد ميلادها

شاهد.. زوجان بريطانيان يتحديان الشرطة في حظر التجول بحفل شواء