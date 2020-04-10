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منوعات

حب في الزنزانة.. عروسان يقضيان شهر العسل في السجن بسبب كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لم تكتمل فرحتهما التي حرصا على أن تتم خلسة وسط قوانين الحظر والحجر الصحي، فقد اقتحمت الشرطة زفافهما بسبب مخالفتهما لقواعد تأمين فيروس كورونا.

اقتحمت الشرطة المسلحة الحفل الذي كان يقام أمام 53 ضيفًا، وألقت القبض على العريس والعروسة بملابس الزفاف ووضعهم في عربة الشرطة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

بينما كان الحضور والعروسين يستمتعون بحفل الزفاف في إحدى الخيام بجنوب إفريقيا ويرقصون على انغام الموسيقى في النهار، اقتحم الضباط الزفاف بالبنادق وأقنعة الوجه بعد أن أبلغهم أحد المعنيين من الجمهور بها.

كما تم إلقاء القبض على 53 من ضيوف الزفاف الذين شهدوا المراسم، إلى جانب الكاهن ، وتم نقلهم إلى مركز شرطة، وقال أحد الضيوف: "كان رجال الشرطة والجنود مسلحين واقتحموا الخيمة التي كان حفل الزفاف يقام فيها واعتقلوا الجميع".

وذكرت الشرطة أن الزوجين أمضيا "شهر العسل في ظل ظروف صارمة".

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