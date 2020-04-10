مخدرات وبلطجة.. سقوط عصابتي الزنجيري والدكش بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على عصابة تضم عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ويقومان بأعمال الاتجار في المخدرات والبلطجة حيث أحيل المتهمان للنيابة التي تولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط كل من "ش. ع. ش" 30 عاما عاطل وشهرته "الزنجيري" و"ا. ع. ع" 34 عاما عاطل وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات و150 جرام هيروين و100 جرام حشيش ومبلغ مالي وبمواجهة المضبوطين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد البلطجة.

فيما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط كل من "ح. ع. ا." 36 عاما و"ا. م. ع." 35 عاما، عاطلان وبحوزتهما فرد خرطوش و200 جرام حشيش بقصد الاتجار.

كما ألقى المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية القبض على "م. م. ا" وشهرته "الدكش" 23 عاما، عاطل وبحوزته 350 جرام حشيش ومبلغ مالى 1200 جنيه، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما ألقت أجهزة الأمن القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحه نارية عبارة أسلحة آلية وخرطوش وكميات مختلفة من الذخيرة واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد البلطجة واخطرت النيابة فتولت التحقيق

