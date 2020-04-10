محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير فندق ميريت آمون.. صور

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أعمال تطوير ورفع كفاءة فندق ميريت آمون التابع للمحافظة بمدينة ناصر حى شرق سوهاج، رافقه خلال التفقد كلا من " طلعت الزيات رئيس مجلس إدارة الفندق، ومحمود إمام المدير التنفيذي للفندق.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية تطوير ورفع كفاءة الفندق، واستغلال الإمكانات المتاحة، وذلك في إطار تعظيم موارد المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير مكان مناسب لاستقبال ضيوف المحافظة.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الفندق، أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة واجهة الفندق، وتطوير الحديقة وشبكة الكهرباء، وأعمال الدهانات، مشيرا إلى رفع كفاءة بعض الغرف، واستمرار أعمال تطوير جميع غرف الفندق حتى يظهر بالشكل اللائق .

جدير بالذكر أن الفندق مقام على مساحة ٤ آلاف متر، ويتكون من دور أرضى وثلاث طوابق علوية، ويشمل ٢٨ غرفة متنوعة ما بين غرف "فردية، ومزدوجة، وثلاثية"، بالإضافة إلى قاعتين للاجتماعات والأفراح، ومطعم مركزي، وحديقتين.