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مرأة

قبل ما تشتري.. احذر هذه العلامات عند شراء الأسماك المملحة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تعتبر أطباق الفسيخ والرنجة والأسماك هي السمة الأساسية الأغلب علي موائد المصريين في الأعياد والمناسبات علي رغم التحذيرات الشديدة المتكررة كل عام من خطورة تناول الأسماك المملحة إلا أن المصريين لا يمتنعون نهائيا عن تناولها.


وفي هذا الصدد، رصد "صدى البلد" التقرير التالي من معهد الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة لاستطلاع علامات فساد الأسماك .


خصائص الأسماك المملحة الجيدة :

- أن تكون الأسماك بيضاء مائلة للاصفرار
- أن تكون السمكة متماسكة القوام
- الجلد ( سليم ، خالى من التشققات ، خالي من التجاعيد ، غير متهتك ) .
- اللحم (أحمر وردى ، غير متهالك ، متماسك) .

الاشتراطات الصحية ونصائح للمستهلك عند شراء وتناول الأسماك المملحة :

شراء الأسماك المملحة من متاجر خاضعة للرقابة الصحية ومن مصدر موثوق فيه والابتعاد عن المنتج مجهول المصدر

حفظ الأسماك المملحة في الفريزر لمدة 88 ساعة قبل الاستهلاك يساعد على قتل الطفيليات إن وجدت بأنسجة الأسماك المملحة

عدم الإكثار من تناول الأسماك المملحة عموما يكفي قطعة واحدة او 111 – 151 جرام على الأكثر .

شراء الأسماك المملحة المعبأة في براميل خشبية أو بلاستيكية وليست المعبأة في صفائح معدنية

ينصح بتعريض الفسيخ والسردين للنار ووضع خل وليمون على سمك الملح وحفظه بالثلاجة 28 ساعة قبل تناوله لقتل البكتيريا.

الا تقل مدة التخليل عن 3 أسابيع أو شهر، فالتخليل لمدة 11 أيام مثلما يفعل الكثيرون مضر جدا بالصحة.

قبل تناول الفسيخ والرنجة بــ11 دقائق، اشرب كوب ماء، لتهيئة الجسم للملح الذي ستتناوله.

اشرب كميات كبيرة من المياه طوال اليوم، خصوصا مرضى الضغط والقلب، لتقليل الصوديوم من الجسم.

علامات فساد الأسماك المملحة :-

- تغير لون جلد «الأسماك المملحة المخللة» إلى لون بني .

-تكون عدسة العين في «الأسماك المملحة المخللة» شديدة العكارة.

- الجلد في «الأسماك المملحة المخللة» يكوم متجعد غروي زنخ.

- إذا عمل قطاع طولي بعضلات «الأسماك المملحة المخللة» وتبين أن بني محمر أو أحمر مزرق والرائحة زنخة والقوام طري لزج سهل التفكك والطعم حلو لتكون الجلسرين.

-إذا مضي على تخليل «الأسماك المملحة المخللة» أكثر من عام يستوجب إعدامها.
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