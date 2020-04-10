اتهم بالغيرة من صلاح وحرم من الكرة الذهبية.. 15 معلومة عن ساديو ماني في عيد ميلاده

لا يرتدي أفخم الماركات، ولا يقتني السيارات الفارهة، ولا يهتم بالمظاهر الخادعة، بسيط في كلماته، متواضع في معاملته مع الجميع، هدفه الأول هو مساعدة الفقراء، الذي كان واحد منهم في أحد الأيام.







ويحتفل ساديو ماني، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ28، حيث ولد الفهد الأسمر في العاشر من إبريل عام 1992، بمدينة "سيديو" التي تقع على نهو كازامانس في السنغال.

ويستعرض " صدى البلد" أبرز 15 معلومة عن ساديو ماني نجم فريق ليفربول، في عيد ميلاده الـ 28:



1- عاني ساديو ماني كثيرًا في بداياته مع كرة القدم، بسبب إمكانياته المادية الضعيفة، لكنها لم تكن حائلا، أمام طموحاته وأحلامه. 1- عاني ساديو ماني كثيرًا في بداياته مع كرة القدم، بسبب إمكانياته المادية الضعيفة، لكنها لم تكن حائلا، أمام طموحاته وأحلامه.

2- تعد جملة "هذا الحذاء أنه سيئ للغاية، التي سمعها ساديو وهو في سن الـ15، عندما ذهب للاختبار في أحد أكاديميات كرة القدم في السنغال، من أبرز الجمل التي دفعته للتفوق.

3- بدأ ساديو ماني مشواره الكروي في صفوف الناشئين بفريق ميتز الفرنسي، حتى تم تصعيده للفريق الأول موسم 2011.

4- وانتقل ماني إلى سالزبورج النمساوي موسم 2012، وقدم موسمًا رائعًا مع فريقه حيث سجل 19 هدفًا في 29 مباراة في الدوري والكأس، في ثاني مواسمه مع الفريق، وقاده لتحقيق الثنائية المحلية، موسم 2014.

5- انضم ساديو إلى ساوثهامبتون موسم 2015، ليواصل النجم الأسمر في تألقه حيث سجل 10 أهداف، في أول موسم للفريق مع الفريق الإنجليزي.

6- أحرز ساديو ماني أسرع هاتريك في تاريخ البريميرليج مع ساوثهامبتون، حينما سجل ثلاث مرات في شباك أستون فيلا في دقيقتين و 56 ثانية فقط.

7- في يونيو 2016، أصبح ساديو ماني أغلى لاعب في أفريقيا وقتها، حينما انتقل من ساوثهاميتون إلى ليفربول مقابل 34 مليون يورو.

8- انفجرت موهبة ساديو ماني مع ليفربول، وسجل 13 هدفًا في الدوري الإنجليزي، في ألو مواسمه مع الريدز.

9- تراجع مستوى ساديو ماني مع ليفربول، منذ انتقال محمد صلاح للريدز موسم 2017، حيث أصبح "مو"، هو ملك ليفربول الأول، بتسجيله 42 هدفًا في مختلف المسابقات وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، والحذاء الذهبي.

10- اتهُم ماني كثيرًا بالغيرة من محمد صلاح، بسبب تألقه اللافت وخطف الأضواء منه، لكنه نفى ذلك كثيرًا ، موكدًا أنه تربطه صداقة قوية بالنجم المصري، ويساعده في تسجيل الأهداف.





11-: قدم ساديو ماني أرقاما خيالية مع الريدز، الموسم الماضي، حيث حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، بالتساوي مع محمد صلاح مع بيير أوباميانج، وقاد ليفربول للتويج بدوري أبطال أوروبا بعد غياب 12 عاما، بتسببه في ركلة جزاء في المباراة النهائية سجلها محمد صلاح، وكان سببا كبيرا في التتويج، بالإضافة إلى تسجيله هدفين في السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، والذي انتهى بفوز الحمر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2 - 2.





12- ورغم كل هذه الإنجازات التي حقهها ساديو ماني عام 2019، التي أنه تواجد في المركز الرابع في صراع الكرة الذهبية، وهو أمر وصفه ليونيل ميسي المتوج بالجائزة، بالعار، مؤكدا أنه اختاره كأفضل لاعب في العالم في تصويت ذا بيست.





13- اتهم حبيب باي مدافع فريق نيوكاسل الإنجليزي، لجنة تحكيم الكرة الذهبية، بالعنصرية، لتواجد ساديو ماني في المركز الرابع، حيث ادعى بأن أسد التيرانجا لم يحصل على مركز متقدم لأنه أفريقي.









14 - توج ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019.



