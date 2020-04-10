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حوادث

الأموال العامة تضبط قضيتين اتجار فى النقد خلال ٢٤ ساعة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:28 م
اتجار فى النقد
اتجار فى النقد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .


 أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) أشخاص لقيامهم بارتكاب (2) قضية "اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، تحويلات غير مشروعة" .

حيث تم ضبط قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى و ضبط قضية فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة.

و بلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقديًا فى تلك القضايا (130,000مائة وثلاثون ألف دولار أمريكى ).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

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