الأموال العامة تضبط قضيتين اتجار فى النقد خلال ٢٤ ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .









أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) أشخاص لقيامهم بارتكاب (2) قضية "اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، تحويلات غير مشروعة" .





حيث تم ضبط قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى و ضبط قضية فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة.





و بلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقديًا فى تلك القضايا (130,000مائة وثلاثون ألف دولار أمريكى ).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.



