إحباط محاولة تخزين كمية كبيرة من القفازات الطبية للاتجار بها فى السوق السوداء بالقليوبية













تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة بالقليوبية مُحملة بكمية كبيرة من القفازات الطبية المعقمة لحجبها وتخزينها بأحد المخازن بدائرة قسم شرطة الخانكة للاتجار فيها.





أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام (قائد سيارة نقل) بحيازة كمية من البضائع (قفازات طبية معقمة) على متن السيارة والتوجه بها إلى منطقة سرياقوس بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، لتخزينها بأحد المخازن للإتجار فيها .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها (سائق) وبرفقته (موظف بشركة منتجات للرعاية الصحية – المسئول عن البضائع المشار إليها) وبالفحص تبين أن البضائع الموجودة بالسيارة عبارة عن (957 كرتونة قفازات بداخل كل كرتونة عدد 10 علب وبداخل كل علبه 100 قفاز طبى).

وبمواجهتهما قررا بأن المضبوطات خاصة بشركة عمل الموظف المذكور وأنهما كانا متوجهان لأحد المخازن بدائرة مركز شرطة الخانكة لتوزيع المضبوطات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .. واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .



