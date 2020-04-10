رسالة مؤثرة من إليسا لجمهورها عبر تويتر.. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وجاء نص التغريدة :قبل ما تجتمعوا وتقرروا تاخدوا من كل لبناني جنى وشقى وتعب عمرو يللي مات وعاش حتى يطلّعوا تيضمن الو ولعيلتو عيشة محترمة حرمتوه منها وآخرة كريمة مش قادرين تأمنولوا ياها، ردوا يللي نهبتوه من خيرات هالبلد المعتّر، لانو مال حرام، ومال الحرام كلنا منعرف لوين بيودّي.





يذكر أن أشادت الفنانة اللبنانية إليسا بمجهودات وزارة الصحة اللبنانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.





وعلى صعيد آخر، أعلنت إليسا عن طرح أغنية جديدة من ألبومها الجديد تحمل اسم هنغني كمان وكمان.





الأغنية من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم.