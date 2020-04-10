وفاة والد الفنان علي ربيع

بينما قال حمدي المرغني:" لا إله إلا الله .. والد أخويا علي ربيع توفى ادعوله بالرحمة والمغفرة وربنا يسكنه فسيح جناته ويصبر أهله جميعا دعواتكم".

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يذكر أن شارك الفنان على ربيع في تحدي stay home باللعب بالمناديل الورقية الذي يقوم به عدد من المشاهير حول العالم لحث الجمهور على البقاء في منازلهم لتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا.





ونشر على ربيع فيديو التحدي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وأظهر مهارة كبيرة في اللعب والتنطيق بالمنديل.