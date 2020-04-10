AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة والد الفنان علي ربيع

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:09 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
أعلن الفنان علي ربيع، عن وفاة والده من خلال حسابه الرسمي على "الانستجرام" وكتب علي ربيع :" مات الراجل الطيب ..الفاتحة على روحه.. ادعوله البقاء لله يا أبويا".

بينما قال حمدي المرغني:"  لا إله إلا الله .. والد  أخويا علي ربيع توفى ادعوله بالرحمة والمغفرة وربنا يسكنه فسيح جناته  ويصبر أهله جميعا دعواتكم".

اقرأ ايضا:
يذكر أن شارك الفنان على ربيع في تحدي stay home  باللعب بالمناديل الورقية الذي يقوم به عدد من المشاهير حول العالم لحث الجمهور على البقاء في منازلهم لتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ونشر على ربيع فيديو التحدي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وأظهر مهارة كبيرة في اللعب والتنطيق بالمنديل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجوم الفن ينعون الرئيس الراحل حسني مبارك.. عمرو دياب: إنا لله وإنا إليه راجعون.. وإليسا تواسي الشعب المصري.. وتويتر يتحول لدفتر عزاء

بعد غياب الفنانين عن جنازة والده.. أحمد عزمي تريند جوجل

وسط غياب النجوم.. إقامة عزاء والد أحمد عزمي.. صور

وفاة جدة ديانا حداد

تعليق مؤثر.. ديانا حداد تنعى جدتها الراحلة

الموت يفجع الإعلامي مهيب عبدالهادي

ترشيحاتنا

تنبأوا بكورونا.. أبو بكر الرازي وبن سيناء وضعوا قواعد الحجر الصحي قبل قرون

في ذكرى ميلاد نوال أبو الفتوح.. قصة رحيلها المأساوية بسبب السرطان

القصص المذكورة في سورة الكهف.. تعرف عليها بالتفصيل

ماهي أكثر الجنسيات إصابة بـ كورونا في الكويت اليوم؟

فيلم رعب.. وفاة شابة في جنازة والدتها المصابة بـ كورونا

أول تعليق لصاحب الظهور اللافت في فيديو جولة السيسي.. ماذا قال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سياحة الأقصر تقدم هدايا للأجانب بالمدينة وتتابع حالتهم..صور

حالة قادمة من تركيا نشرت كورونا.. ماذا يحدث فى قرية منشية نيازى بـ المنيا ؟

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات ملفتة عرضت حلا شيحة للانتقاد