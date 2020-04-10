وفاة الفنان السوري عبد الرحمن أبو القاسم بأزمة قلبية

رحل عن عالمنا الفنان السورى عبد الرحمن أبو القاسم، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 78 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية.





وحرصت نقابة الفنانين السورية على نعية وكتبت ا عبر صفحتها على فيسبوك: "تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير عبد الرحمن أبو القاسم، بعد تعرضه لأزمة قلبية ألمت به، إنا لله وإنا إليه راجعون".





عبد الرحمن ابو القاسم صاحب تاريخ مسرحي عريق في مجال التلفزيون والمسرح وهو من مواليد صفورية عام 1942.



