بعد وفاة 3 بكورونا.. ماذا يحدث في شبرا الخيمة؟

فرضت محافظة القليوبية اليوم الحجر والحظر علي منزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين أسرتين بالمنطقة ووفاة 3 من الإصابات المؤكدة ووصول عدد المخالطين لهم 33 حالة.





وتابع محافظ القليوبية ووكيل وزارة الصحة بالقليوبية عملية فرض الحظر والحجر بشارع مهنا المؤنس بالمرجوشي والذي تقرر غلق المنازل ووضعهم تحت الحجر لإقامة الأسرتين الأساسيتين به كما أن به المحل الخاص بيع الطيور الخاص بأولى حالات الإصابة والذي توفي أثناء تلقي العلاج.





فيما تقرر حظر وحجر منزل للمخالطين للأسرتين في شارع سالم المؤنس بعزبة أرض عبد الكريم ناصر وآخر بشارع مهنا السواق بالمرجوشي بجوار مسجد العفيفي، حيث جري التنبيه علي قاطني الشارع والمنزلين بالعزل المنزلي داخل محال إقامتهم وفرض كردون أمني بالمناطق المشار إليها لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين وتطهير وتعقيم المنازل والمنطقة بالكامل مع توفير كافة احتياجات الأسر من مستلزمات ومطهرات ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن.







فيما كشف تقصي الحالات أن مجموعة المنازل والشارع المشار إليهم لعدد من الأقارب والمخالطين لأسرة السيدة غالية حالة الإصابة التي توفت مطلع الأسبوع الجاري ولحق بها ابنها بسبب الفيروس حيث يرجح نقل الإصابة لهم وللمخالطين بسبب تنظيم تجمع عائلي لمناسبة حضرها أحد أقاربهم العائد من إيطاليا من محافظة الغربية حيث إنتقل الفيروس للحاضرين ونتيجة المخالطة وعمل أحدهم في محل دواجن تسبب في ارتفاع عدد المصابين.