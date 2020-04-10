AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وصول أولى رحلات السعوديين العائدين من الخارج بسبب كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:39 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
ميـــس رضــا

وصلت من اندونيسيا اليوم الجمعة، أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية، وكان في استقبال المواطنين ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني.


ووصلت طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض صباح اليوم قادمة من العاصمة الاندونيسية جاكرتا وتقل (250) مواطنا، وطبقت فور وصولهم المطار كافة التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وكانت الرحلة قد غادرت العاصمة الإندونيسية في وقت متأخر من مساء أمس وكان في وداع المواطنين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اندونيسيا عصام عابد الثقفي وفرق العمل المعنية بشؤون السعوديين في سفارة المملكة، وتمت المغادرة بمتابعة من غرفة عمليات إدارة الأزمة في وزارة الخارجية وبنقل مباشر رصد كافة الإجراءات الادارية والصحية التي هيأت المواطنين لركوب الطائرة.


ويأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - وحرصًا من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.


كما اتخذت الجهات الحكومية ممثلة في (وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني) العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية، وتضمنت (12) مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها، حيث يتم في المرحلة الأولى الكشف الطبي على الركاب في مطار بلد المغادرة، قبل صعودهم إلى الطائرة التي روعي فيها ضمان وجود مساحات بين الركاب، وعند وصول الرحلة إلى مطارات المملكة اتخذت هيئة الطيران المدني الإجراءات التي يتم من خلالها نزول الركاب من الطائرة بطريقة مقننة لضمان عدم الاصطفاف المتقارب داخل صالات السفر، بالإضافة إلى توفير منطقة تعقيم عند بوابة جسر الاركاب.


وخصصت وزارة الصحة نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم عزل الراكب عن باقي الركاب من ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، كما يلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء في إجراءات الجوازات وبصمة الدخول، وفي منطقة الجمارك يتم المحافظة على مسافة (1.5م) على الأقل بين موظف الجمارك والراكب.


وفي الخطوة الأخيرة يتم فرز الركاب عند الخروج من قبل وزارة الصحة ووزارة السياحة في مسارات حسب وجهاتهم، وتوجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم من أسطول النقل التابع لشركة تطوير التعليم، حيث يتم نقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحيًا وزارة الصحة وذلك لمدة 14 يومًا بحسب الاجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا.


وستتضمن المرحلة الأولى للرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى للمملكة، العديد من الوجهات الدولية القادمة من قارات العالم المختلفة إلى مطارات المملكة الدولية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة السعودية: المملكة خالية من فيروس كورونا حتى الآن

بسبب كورونا.. السعودية تقلص رحلات الدخول للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين

بسبب كورونا.. السعودية تلزم الأجانب الراغبين في دخول أراضيها باختبار طبي

كورونا يضرب العرب.. الرياض تتخذ إجراءات تجاه 3 دول خليجية.. الكويت تعلق بعض الرحلات الجوية.. العراق يغلق حدوده.. الإمارات ترصد 15 إصابة جديدة.. والبحرين تبدأ خطة الإجلاء.. الصحف السعودية اليوم

تفاصيل القرارات الأخيرة للسعودية بشأن قصر دخول 3 دول خليجية لأراضيها

حتى منتصف الليل.. السعودية تمهل مواطنيها للدخول عبر المنافذ البرية من 3 دول خليجية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الكويت تستعد لترحيل 6700 مصري

مهاجم آرسنال السابق يطالب ليفربول بالتخلي عن محمد صلاح من أجل هذا اللاعب

بدون مكياج.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

أخبار الرياضة.. 5 لاعبين خارج الأهلي بأمر فايلر.. والجبلاية تتمسك باستكمال الدوري

شاهد اللقطات الأولى فى حادث تصادم قطارين بمطروح

كوارث 2020.. إعصار مدمر يجتاح عدة مناطق.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدبلوماسي العالمي .. كوفي عنان أفريقي تولى رئاسة الأمم المتحدة مرتين متتاليتين

سعر ومواصفات سيات ليون كوبرا 2020 في مصر.. صور

غرغرة وسوائل.. أسرع طرق علاج التهاب الحلق