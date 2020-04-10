مش هسمح بأي تقصير.. محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة البناء المخالف بالأحياء..صور

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بجولة ميدانية لمتابعة ما يتم انجازه من ازاله المخالفات وردع المخالفين، ومتابعة اعمالة الازالة.





وقاد المحافظ حملات الإزالة التي تمت بأحياء جنوب الجيزة و الهرم والعمرانية والطالبية مشددا علي عدم التهاون في ازاله المخالفات وقائلا " مش هسمح بأي تقصير في ازاله المخالفات " .





واكد محافظ الجيزة ان المحافظة تواصل مجهوداتها علي مدار اليوم لرصد اي اعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.





ووجه محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والإنضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة .





ووجه المحافظ خلال متابعته الميدانية بالتعامل الحازم مع مخالفات البناء الموجودة ما بين منطقتي المريوطية والمنصورية والمطله على الطريق الدائري .



