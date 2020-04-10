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محافظات

مش هسمح بأي تقصير.. محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة البناء المخالف بالأحياء..صور

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:41 م
محافظ الجيزة يقود
محافظ الجيزة يقود حملة لازالة البناء المخالف
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محمد الصاحى
قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بجولة ميدانية لمتابعة ما يتم انجازه من ازاله المخالفات وردع المخالفين،  ومتابعة اعمالة الازالة.

وقاد المحافظ حملات الإزالة التي تمت بأحياء جنوب الجيزة و الهرم والعمرانية والطالبية مشددا علي عدم التهاون في ازاله المخالفات وقائلا " مش هسمح بأي تقصير في ازاله المخالفات " . 

واكد محافظ الجيزة ان المحافظة تواصل مجهوداتها علي مدار اليوم لرصد اي اعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.

ووجه محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والإنضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة  وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة  .

ووجه المحافظ خلال متابعته الميدانية بالتعامل الحازم مع  مخالفات البناء الموجودة ما بين منطقتي المريوطية والمنصورية والمطله على الطريق الدائري . 

رافق المحافظ خلال جولته ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة .
مش هسمح بأي تقصير.. محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة البناء المخالف بالأحياء..صور
مش هسمح بأي تقصير.. محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة البناء المخالف بالأحياء..صور
مش هسمح بأي تقصير.. محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة البناء المخالف بالأحياء..صور
مش هسمح بأي تقصير.. محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة البناء المخالف بالأحياء..صور
مش هسمح بأي تقصير.. محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة البناء المخالف بالأحياء..صور
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