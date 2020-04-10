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محافظات

تحرير 198 محضرا في حملة تموينية مكبرة بالمنوفية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:06 م
حملة تموين
حملة تموين
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محمد امين

 أعلن المهندس عاطف الجمال وكيل وزارة التموين في المنوفية، أنه تم تحرير 198 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة، ضمن الحملات التفتيشية اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية، ومستودعات البترول لضبط المخالفين ومنع إستغلال المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.


 وأسفرت الحملات عن تحرير 25 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و3 9 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر الرسمى ومخالفات أخرى.


كما تم تحرير 15 محضر لمستودعات الغاز لتوزيعها الحصة في مكان غير مخصص لتوزيع اسطوانات الغاز.


وأشار الجمال الي استمرار الحملات التموينية بشكل مكثف ويومي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل علي ضبط الأسعار .

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