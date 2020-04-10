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منوعات

رضيعة عمرها شهرين.. تفاصيل تعافي أصغر مصابة بفيروس كورونا في إيطاليا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:06 م
رضيعة عمرها شهرين..
رضيعة عمرها شهرين.. تعافي أصغر مصابة بـ كورونا في إيطاليا
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هدير علاء
كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تعافي طفلة حديثة الولادة عمرها شهرين من فيروس "كورونا" ومغادرتها المستشفى؛ ويُعتقد أن هذه الرضيعة هي أصغر مصابة بالفيروس المميت في إيطاليا.

وأشار التقرير إلى أن الرضيعة، التي لم يتم الكشف عن هويتها أو كيفية إصابتها بالعدوى، لم تعد تعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى، وقد غادرت المستشفى برفقة والدتها، التي تعافت بدورها من الالتهاب الرئوي.

جدير بالذكر أنه كان قد تم نقل الأم وطفلتها إلى مستشفى بمدينة "باري" الإيطالية في الثامن عشر من شهر مارس الماضي.

واستمر صراع الطفلة مع عدوى "كورونا" لمدة نحو 3 أسابيع، قبل أن تتمكن في نهاية المطاف من التغلب على المرض.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" في إيطاليا قد وصل إلى 143626 إصابة، في حين تجاوز عدد الوفيات 18 ألف حالة وفاة.
رضيعة عمرها شهرين.. تفاصيل تعافي أصغر مصابة بفيروس كورونا في إيطاليا
رضيعة عمرها شهرين.. تفاصيل تعافي أصغر مصابة بفيروس كورونا في إيطاليا
رضيعة عمرها شهرين.. تفاصيل تعافي أصغر مصابة بفيروس كورونا في إيطاليا
رضيعة عمرها شهرين.. تفاصيل تعافي أصغر مصابة بفيروس كورونا في إيطاليا
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