رضيعة عمرها شهرين.. تفاصيل تعافي أصغر مصابة بفيروس كورونا في إيطاليا

كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تعافي طفلة حديثة الولادة عمرها شهرين من فيروس "كورونا" ومغادرتها المستشفى؛ ويُعتقد أن هذه الرضيعة هي أصغر مصابة بالفيروس المميت في إيطاليا.





وأشار التقرير إلى أن الرضيعة، التي لم يتم الكشف عن هويتها أو كيفية إصابتها بالعدوى، لم تعد تعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى، وقد غادرت المستشفى برفقة والدتها، التي تعافت بدورها من الالتهاب الرئوي.





جدير بالذكر أنه كان قد تم نقل الأم وطفلتها إلى مستشفى بمدينة "باري" الإيطالية في الثامن عشر من شهر مارس الماضي.





واستمر صراع الطفلة مع عدوى "كورونا" لمدة نحو 3 أسابيع، قبل أن تتمكن في نهاية المطاف من التغلب على المرض.



