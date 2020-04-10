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مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:37 م
انغام
انغام
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آية التيجي
تصدرت الفنانة أنغام تريند جوجل منذ قليل، والمعروف عن الفنانة انغام انها لا تتخلى عن الظهور بإطلالة خاطفة للأنظار بإستمرار، وهو ما يظهر دائما في كل حفلاتها، ولا تتميز بفساتينها الساحرة فقط، ولكن أيضا بتسريحات شعرها وماكياجها، والذي يتناسب مع إطلالتها بل وتكللها بلمسة ساحرة.

وتلفت انغام الأنظار حول أناقتها خلال إحيائها الحفلات الغنائية، حيث انها تتميز بذوق رفيع في اختيار الإطلالات والملابس التي تظهر بها، وبالأخص عند ارتدائها فساتين السهرة وهو ما ينم عن ذوقها الرفيع، حيث انها دائما ما تقوم باختيار التصميمات التى تبرز من قوامها المثالي والرشيق وتمنحها مظهرا جذابا.

وتجمع فساتين انغام  بين الرقي العصري وبين الكلاسيكية الفاخرة، لكنها تحرص في نفس الوقت على اختيار الفساتين التي تتسم بطابع الجرأة، وتختار قصات الفساتين التي تبرز جمالها.

وتحرص دوما انغام على ارتداء الفساتين الفخمة ذات الأقمشة الجذابة والراقية التي تمنحها مظهرا جذابا وراقيا، وتقوم باختيار تسريحات الشعر و صيحات الماكياج التى تتناسب معها.

وفيما يلي سنقوم بجمع أبرز إطلالات الفنانة انغام، وتفاصيلها..
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام
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