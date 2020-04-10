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مرأة

٩ أعراض إذا ظهرت عليك فأنت بحاجة إلى استنشاق البخار

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن ٩ أعراض حتاج من خلاله الى استنشاق البخار للعلاج العرض وهى تنمل فيما يلي: 

نزلات البرد
انفلونزا (الانفلونزا)
التهابات الجيوب الأنفية ( التهاب الجيوب الأنفية المعدي )
التهاب شعبي
حساسية الأنف
في حين أن استنشاق البخار يمكن أن يوفر راحة ذاتية من أعراض البرد والالتهابات التنفسية العلوية الأخرى ، إلا أنه لن يجعل العدوى تختفي بشكل أسرع.

صداع الراس
احتقان الأنف
تهيج الحلق
مشاكل في التنفس بسبب احتقان الشعب الهوائية
الممرات الأنفية الجافة أو المتهيجة
سعال

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، أن الفائدة الرئيسية للتنفس في البخار الدافئ الرطب قد تساعد في تخفيف الشعور بالتهيج وتورم الأوعية الدموية في الممرات الأنفية. 

قد تساعد الرطوبة أيضًا على ترقق المخاط في الجيوب الأنفية ، مما يسمح لها بالتفريغ بسهولة أكبر. يمكن أن يسمح ذلك بعودة تنفسك إلى الوضع الطبيعي ، على الأقل لفترة زمنية قصيرة.

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