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أصل الحكاية

القبض على مواطن إماراتى استهزأ بمناطق فى دولته.. تفاصيل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:47 م
ميـــس رضــا

أعلنت شرطة أم القيوين في دولة الإمارات عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ عن إلقائها القبض على شاب نشر مقطع فيديو عبر مواقع
التواصل الاجتماعي سخر فيه من بعض المناطق.


وأوضحت في تغريدتها: ”ألقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين القبض على شاب مواطن قام بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي
يستهزئ فيه من بعض المناطق، وجار التحقيق معه تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده“.


وكان شاب إماراتي قد ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يسخر من بعض المناطق في أم القيوين، على خلفية حملة ”خليك في البيت“.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">ألقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين القبض على شاب مواطن قام بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يستهزئ فيه من بعض المناطق، وجاري التحقيق معه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. <a href="https://t.co/Fw7qVEAqk2">pic.twitter.com/Fw7qVEAqk2</a></p>&mdash; شرطة أم القيوين (@uaqpoliceghq) <a href="https://twitter.com/uaqpoliceghq/status/1248282300242178051?ref_src=twsrc%5Etfw">April 9, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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