وصفة مبتكرة لتطويل الشعر سريعا

تعاني بعض الفتيات من مشكلة الشعر القصير الذى يطول ببطئ شديد يكاد يلاحظ انه لم يطول فى الأساس، لذلك هؤلاء الفتيات تواجه مشكلة ما، عليهم اكتشاف السبب الرئيسي لبطئ نمو الشعر وعلاجة مع الحرص على اتباع هذة الوصفة الفعالة التى تختلف عن باقي وصفات الشعر وتجعل الشعر يطول سريعا وهى تتمثل فيما يلي.





















قدمت خبيرة التجميل شيري محمد خلطة طبيعية بمكونات من مطبخك تجعل شعرك يطول سريعا.









تتكون من 3 ملاعق كبيرة حلبة، ونصف لتر مياه، 2 بصلة كبيرة مفرومة ناعمة، ملعقة كبيرة زيت خروع، ملعقة كبيرة زيت لوز حلو، ملعقة كبيرة زيت زيتون.









يمكنك وضع الخليط على شعرك لمدة ساعة أو نصف حسب الرغبة وغسلة بالطريقة المعتادة وتجفيفة سريعا، وسوف تلاحظين النتيجة بعد التكرار أكثر من مرة.



