كاهن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد : الصلوات في المنازل خلال أسبوع الألام

قال القس بيمن صابر كاهن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد بأنه سوف يتم إقامة الصلوات في المنازل خلال أسبوع الألام في نفس التوقيت ، وسوف يتابع المسيحيون الصلوات من القنوات التليفزيوينة الدينية المخصصة للمسيحين ، وهي قناة سي تي في وقناة أغابي ، وقناة مي سات"

وتابع قائلا في تصريحات خاصة لصدى البلد " سنقوم بتوحيد صلواتنا في نفس الأوقات أثناء متابعة القنوات التلفزيونية المسيحية والتي سوف تبث الصلوات خلال الأسبوع ، وذلك لتوحيد قلوبنا ودعائنا لله أن تنتهي تلك الازمة وأن تعبر مصر من تلك المرحلة ، وأن يحمي الله جميع المواطنين "

واستكمل القس بيمن صابر " العقائد والشرائع الدينية كافة تسعي إلي حماية أرواح المواطنين والحفاظ عليهم في المقام الاول ، والمقصد من عدم التجمعات في دور العبادة بوجه عام هو الحفاظ علي الجميع ، ومساعدة الدولة في التصدي لإنتشار فيروس كورونا "