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محافظات

كاهن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد : الصلوات في المنازل خلال أسبوع الألام

السبت 11/أبريل/2020 - 04:03 ص
القس بيمن صابر
القس بيمن صابر
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كتب محمد الغزاوى
قال القس بيمن صابر كاهن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد بأنه سوف يتم إقامة الصلوات في المنازل خلال أسبوع  الألام في نفس التوقيت ، وسوف يتابع المسيحيون الصلوات من القنوات التليفزيوينة الدينية المخصصة للمسيحين ، وهي قناة سي تي في وقناة أغابي ، وقناة مي سات" 
وتابع قائلا في تصريحات خاصة لصدى البلد " سنقوم بتوحيد صلواتنا في نفس الأوقات أثناء متابعة القنوات التلفزيونية المسيحية والتي سوف تبث الصلوات خلال الأسبوع ، وذلك لتوحيد قلوبنا ودعائنا لله أن تنتهي تلك الازمة وأن تعبر مصر من تلك المرحلة ، وأن يحمي الله جميع المواطنين "
واستكمل القس بيمن صابر " العقائد والشرائع الدينية كافة تسعي إلي حماية أرواح المواطنين والحفاظ عليهم في المقام الاول ، والمقصد من عدم التجمعات في دور العبادة بوجه عام هو الحفاظ علي الجميع ، ومساعدة الدولة في التصدي لإنتشار فيروس كورونا "
واختتم القس بيمن صابر كاهن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد قائلا" كل عام وكل أقباط مصر ومسلميها بخير دائما ، ونعلم جميعا بأن تلك الفترة هي مناسبات دينية جليلة لدينا جميعا ، ولكننا لابد من التكاتف لمنع ذلك الفيروس من الإنتشار بيننا حماية لأنفسنا وحماية لوطنا الغالي مصر"
كاهن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد : الصلوات في المنازل خلال أسبوع الألام
كاهن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد : الصلوات في المنازل خلال أسبوع الألام
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