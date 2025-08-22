توك شو| الوزير: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة.. والأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

فوزي: نظام البكالوريا مجاني ومتعدد ويقضي على شبح الثانوية العامة



أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القانون التعليم لا يتم تعديله كثيرا، ووجه الشكر لوزير التربية والتعليم والحكومة ومجلس النواب ورئيسه على التعديلات الخاصة بقانون البكالوريا، لأنه نظام مجاني اختياري متعدد الفرص يقضي على شبح الثانوية العامة، ويبعث برسالة إلى الطالب وولي أمره وأسرته مفادها أن الأهم عند الدولة أن يحقق الطالب طموحه ورغبته في الالتحاق بالكلية التي يتمناها.

منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لصانع محتوى على الهواء



ردّ صانع المحتوى أشرف عطية على سؤال إحدى المتابعين لبرنامج «هي وبس» والمذاع عبر قناة dmc على سؤال «انا بشتغل وبكسب حلو وخطيبي أقل مني في الشغل ولما عرف مرتبي قالي حلو كل واحد يشيل أكله في البيت أو نقسمها»، قائلا: «المفروض هما الاتنين يدفعوا مع بعض في البيت مش هو يضيع مرتبه في حاجة البيت وهي تصرفها في الحاجات التانية وميك اب، وهو كده بيخاف عليها وعاوز مصلحتها وهو كده صح جدا».

كامل الوزير يرد عن المنتقدين لإنشاء مصنع للزبيب : هو عيب ولا حرام

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية ووزير النقل والصناعة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعات الزراعية، مشددًا على أن الكتان والزبيب من المحاصيل والصناعات الواعدة التي يجب إعادة الاعتبار لها.

مصطفى بكري محذرا نتنياهو على الهواء: لا تحاولوا المساس بأمن مصر أو تهجير الفلسطينيين



أكد الإعلامي مصطفى بكري أن كل ما يطرح بشأن صفقة لوقف إطلاق النار في غزة لا يتجاوز كونه مجرد هدنة مؤقتة، مؤكداً أن إسرائيل ترفض بشكل واضح أي حلول لوقف الحرب .

وزارة البترول: استراتيجية من 6 محاور لتعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية



أكدت المهندسة عبير الشربيني، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة ترتكز على ستة محاور رئيسية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والغازية، وخلق قيمة مضافة تعزز من تحقيق أمن الطاقة في مصر.

وزير النقل والصناعة: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر والسعودية تمثلان صمام الأمان في المنطقة، في ظل ما تشهده من صراعات، مشيراً إلى أن استمرار التعاون والتوافق بين البلدين يعد مكسباً كبيراً للمنطقة بأكملها.

نتنياهو: صادقت على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حـماس



قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه صادق على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حـماس ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الأرصاد تحذر وتكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن طقس السبت والأحد المقبلين



تشهد حالة الطقس أجواء صيفية مستقرة خلال هذه الفترة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 35 درجة مئوية، وهي حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

محمود فوزي: الدستور يعطي الحق الكامل بتشكيل الأحزاب بالإخطار



أجاب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على سؤال الإعلامية لما جبريل "ما الذي يمنع من ظهور حزب معارض قوي قادر على المنافسة الحقيقية تحت قبة البرلمان في مصر؟".

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف

تصدر مقترح النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخاص بتعديل مواعيد العمل في مصر من الساعة 5 فجرا حتى 12 ظهرًا، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما جعل وزير العمل محمد جبران، يعلق على هذا المقترح.