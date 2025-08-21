كامل الوزير: عيد العمال المقبل يشهد إنتاج جميع أنواع السيارات بمصنع النصر

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر تجري حالياً مباحثات موسعة مع المملكة العربية السعودية لعقد شراكات في مجالات صناعية مختلفة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لاجتماع موسع قبل نهاية العام بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر والسعودية تمثلان صمام الأمان في المنطقة في ظل ما تشهده من صراعات، مشيراً إلى أن استمرار التعاون والتوافق بين البلدين يعد مكسباً كبيراً للمنطقة بأكملها.

العلاقات المصرية السعودية تاريخية وراسخة

وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وراسخة على جميع المستويات، لافتاً إلى أنه سيتم تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين البلدين على هامش انعقاد المجلس الأعلى المصري السعودي قبل نهاية العام، خاصة في مجالات البترول والبتروكيماويات والنقل البري والسككي والبحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج العقبة.

وكشف الوزير عن خطة لتسيير خطوط لليخوت المصرية على طول البحر الأحمر، بجانب نقل البضائع المصرية عبر الأراضي السعودية بنظام "الترانزيت"، فضلاً عن إطلاق صناعات مشتركة من خلال لجنة ثنائية بين القطاعين الخاص المصري والسعودي.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بدعم الصناعات المحلية والوقوف بجانب العمالة، موضحاً أن الوزارة تعمل على تشغيل الوحدة 7 بمصنع حلوان للحديد والصلب وتطويره ليعمل بكامل طاقته.

وأشار إلى نجاح الوزارة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال في إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، حيث تم توقيع عقد لشراء 500 أتوبيس جديد، مؤكداً أن العمل جارٍ على قدم وساق لإعادة صناعة السيارات واللواري في مصر، وفي أثناء عيد العمال المقبل سيتم إنتاج كافة أنواع السيارات في مصر.

واختتم كامل الوزير قائلا: «في ناس بتقول أني هفضل طول عمري في الوزارة، أنا مقولتش أني هفضل في الوزارة لحد ما أموت، أنا أقصد أني هفضل شغال طول فترتي، وسواء كنت في الوزارة أو خارجها».