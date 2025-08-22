قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاصفة ضد إسرائيل .. دول أوروبية وعربية تستدعي سفراء تل أبيب احتجاجًا على خطط الاستيطان
لا يراعي حرمة للدين ولا للإنسان.. الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بنيجيريا
توك شو| الوزير: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة.. والأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد
رسالة للإدارة الأمريكية.. نتنياهو: السيطرة على غزة الخيار الأخير حال فشل المحادثات
منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لأشرف عطية على الهواء
طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة
مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت بالدوري
الطفل الصغير.. هكذا علقت شقيقة محمد صلاح على تتويجه بأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسالة للإدارة الأمريكية.. نتنياهو: السيطرة على غزة الخيار الأخير حال فشل المحادثات

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة، نقلاً عن مصادر سياسية رفيعة المستوى في تل أبيب، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الإدارة الأمريكية بأن إسرائيل ترى في السيطرة الكاملة على قطاع غزة خياراً مطروحاً على الطاولة، في حال تعثر أو فشل المفاوضات الجارية بشأن مستقبل القطاع وملف التهدئة.

وبحسب ما أوردته القناة مساء الخميس، فقد جاء هذا الموقف خلال مشاورات رفيعة المستوى بين نتنياهو ومسؤولين أمريكيين، حيث أكد الأخير أن إسرائيل "لن تقبل باستمرار حالة الجمود أو بقاء التهديدات الأمنية الصادرة من غزة"، وأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق يضمن مصالحها الأمنية، فإن الجيش الإسرائيلي سيكون مضطراً للتدخل المباشر وفرض سيطرته على القطاع.

مخاوف من التصعيد

وأشارت القناة إلى أن الإدارة الأمريكية، التي تتابع باهتمام بالغ مسار المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة إقليمية ودولية، عبّرت عن قلقها من نبرة التهديد الإسرائيلية، معتبرة أن أي عملية عسكرية واسعة في غزة قد تشعل مواجهة مفتوحة يصعب التحكم بمساراتها، وتزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ورغم ذلك، أكدت المصادر أن واشنطن لم ترفض بشكل قاطع تصريحات نتنياهو، لكنها شددت على ضرورة استنفاد المسار الدبلوماسي حتى نهايته، مع السعي لإيجاد صيغة وسط تضمن التهدئة وتعالج القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها إعادة الإعمار وضمان الأمن على الحدود.

ضغوط سياسية

يأتي تصريح نتنياهو في ظل أجواء سياسية داخلية مشحونة، حيث يواجه ضغوطاً متزايدة من شركائه في الائتلاف الحاكم، لاسيما من وزراء اليمين المتشدد الذين يدفعون باتجاه حسم عسكري سريع في غزة، معتبرين أن أي تسوية سياسية ستكون بمثابة "هدية مجانية" لحركة حماس.

في المقابل، حذّر قادة عسكريون إسرائيليون سابقون من مغبة التورط في عملية واسعة للسيطرة على غزة، مشيرين إلى أن تكلفتها العسكرية والبشرية ستكون باهظة، فضلاً عن التبعات السياسية والأمنية طويلة المدى، حيث ستتحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.

السيناريوهات المطروحة

وبحسب تقديرات المراقبين، فإن أمام الحكومة الإسرائيلية ثلاثة مسارات رئيسية:

استمرار المفاوضات للوصول إلى تفاهمات تضمن تهدئة طويلة الأمد، وتوسيع العمليات العسكرية المحدودة للضغط على حماس وتحسين شروط التفاوض.

ويعد الخيار الأقصى والمتمثل بالسيطرة الكاملة على القطاع، وهو السيناريو الذي طرحه نتنياهو في اتصالاته مع واشنطن.

ويرى محللون أن التلويح بالخيار العسكري يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز موقع إسرائيل التفاوضي، وإيصال رسالة بأن صبرها بدأ ينفد، غير أن احتمالية تنفيذ هذا التهديد تبقى مرتبطة بتطورات الميدان وبمستوى الدعم أو المعارضة الدولية.

تداعيات إقليمية

وأكدت القناة أن أي تحرك عسكري واسع في غزة قد يفتح جبهة مواجهة مع أطراف إقليمية أخرى، ويزيد من حالة الاحتقان في الضفة الغربية والقدس، ما يضع إسرائيل أمام تحديات مركبة تتجاوز حدود القطاع.

وبينما تتواصل المساعي الدولية لتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة، يبقى الموقف الإسرائيلي محكوماً بالتوازن بين ضغوط الداخل ومطالب الحلفاء، في وقت ينتظر فيه الفلسطينيون في غزة مصيراً غامضاً قد يقرر مستقبلهم السياسي والإنساني على حد سواء.

غزة نتنياهو رئيس الوزراء الفلسطيني قوات النخبة الفلسطينية تل ابيب اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

رمضان صبحي

مصدر بـ بيراميدز: رمضان صبحي يقترب من اللحاق بمواجهة الأهلي

خالد الغندور

خالد الغندور: هل يستطيع ألفينا تعويض رحيل زيزو؟

يانيك فيريرا

يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على مودرن: فدمنا أفضل مباراة منذ انطلاق الدوري

بالصور

مرض أنغام.. خالد منتصر: أسخف ما يواجهه الجراح.. والأطباء الألمان في حيرة

انغام
انغام
انغام

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد