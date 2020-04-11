مراسل صدى البلد: الحياة ستعود إلى طبيعتها ببلجيكا بسبب التزام الحظر

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكيسل، أن بليجكا تسعى الي الوصول الي مصل لعلاج الكورونا، وسوف يتم الاعلان عنه في شهر أكتوبر، موضحا الالتزام بالبقاء في المنزل وعدم الخروج يساعد بلجيكا في التحكم في اعداد المصابين بكورونا.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على فضائية، "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، ان الحياة سوف تعود الي طبيعتها مرة أخرى قريبا؛ منوها ان رئيسة الوزراء تسمح للشرطة بدخول المنازل الا كان فيها تجمعات وذلك لمنع انتشار الكورونا.





وأشار، ان الاجراءات البلجيكية صارمة جدا لمواجهة فيروس كورونا، والجميع يتقبلها ولا يعتبرها تقيدا للحريات.





وأكد، ان قناة صدى البلد انفردت بخبر إجراء بلجيكا تجارب سريرية على مصل لعلاج كورونا.









youtube.com/watch?v=cqqRxrRLRpo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3akCr6CcLEsGOwazfZHmLZs-oRJyH3ZeVvWwzmj62UmPPIwEjl0kGUyYY