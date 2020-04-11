الصين تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم السبت، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وقالت اللجنة في بيان نشره التلفزيون الصيني الرسمي: "تم تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس، ومن الإصابات المسجلة هناك 42 إصابة من الخارج".





ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي وباء كورونا، الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لكبح انتشاره.



