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أخبار العالم

الصين تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم السبت، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت اللجنة في بيان نشره التلفزيون الصيني الرسمي: "تم تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس، ومن الإصابات المسجلة هناك 42 إصابة من الخارج". 

ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي وباء كورونا، الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لكبح انتشاره.

وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ 100 ألف في معركة البشرية مع هذا الوباء، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و600 ألف حالة، واقتربت حالات الشفاء من 370 ألف حالة.
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