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فن

شريف رمزي مع أطفاله في الحجر الصحي.. صور

السبت 11/أبريل/2020 - 03:50 ص
شريف رمزى
شريف رمزى
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نبيل العدوى

يحرص الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن على مشاركة جمهورهم لمحات من ساعات الحجر الصحي المنزلي بين الحين والأخر.

ونشر شريف رمزي عدد من الصور عبر حسابه بإنستجرام له وأطفاله تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد -كوفيد 19.


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وظهر رمزي مستسلما أمام أطفاله ليقوموا بتلوينه والرسم عليه، علق قائلًا: "حتودينا على فين يا حظر الله ينعل أبو الكورونا على اللى خدناه من الكورونا، العيال خلصوا الورق اللي في البيت كله وابتدوا يلاقوا حلول تانية".


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