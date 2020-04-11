فى ذكرى رحيل محمود الجندى.. صدمة وغيرة زواجه وطلاقه من عبلة كامل

تعد قصة زواج محمود الجندى من الفنانة عبلة كامل إحدى المراحل المهمة فى حياته الشخصية خاصة أنه فور الإعلان عن الزواج أصيب البعض بصدمة خاصة أن عبلة كامل لم تكن ترغب فى الزواج، وقال محمود الجندى فى لقاء له مع سمر يسرى أن عبلة "من الفلاحين زينا"، كان هو السبب الذي دفعني لطلب الزواج منها لكن انتهت هذه الزيجة بشكل غير متوقع خاصة أن دخلت الغيرة في الزواج.

وقال "الجندي" إن الزواج كيمياء خاصة، يجب تطبيعها، بإمكانيات اجتماعية "لتمشي المركب"، ولم يتدخل "الجندي" خلال الزواج في اختيارات عبلة كامل الفنية، في أفلامها "خالتي فرنسا، وكلم ماما، وسيد العاطفي"، كما أشيع عنه من قبل، كما أنه لم يتدخل في قرار ارتدائها الحجاب، فذكر في لقاءات سابقة: "كنا في الحج، وقالت واحنا راجعين، مش هقلع الحجاب لما ارجع مصر".





زواجه من الفنانة عبلة كامل كان له تأثيرا على فنه، فقد عرضت عليه الكثير من الأدوار الفنية مجاملة لعبلة كامل، فرد في ذلك التوقيت: "لكن أنا معملتهاش، لأني مش هبقى جوز الست، مينفعش، وهي كانت نجمها أعلى مني في الوقت ده، فقلت لا أنا راجل البيت، مينفعش أكون في منطقة أقل"، وأرجع "الجندي" رفضه لذلك بأنه تفكير "فلاحين"، لكنه سيطر عليه.



