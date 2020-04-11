AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى ذكرى رحيل محمود الجندى.. صدمة وغيرة زواجه وطلاقه من عبلة كامل

السبت 11/أبريل/2020 - 09:39 ص
محمود الجندى
محمود الجندى
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان محمود الجندي، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ السينما والدراما والمسرح أيضا. 

تعد قصة زواج محمود الجندى من الفنانة عبلة كامل إحدى المراحل المهمة فى حياته الشخصية خاصة أنه فور الإعلان عن الزواج أصيب البعض بصدمة خاصة أن عبلة كامل لم تكن ترغب فى الزواج، وقال محمود الجندى فى لقاء له مع سمر يسرى أن عبلة "من الفلاحين زينا"، كان هو السبب الذي دفعني لطلب الزواج منها لكن انتهت هذه الزيجة بشكل غير متوقع خاصة أن دخلت الغيرة في الزواج. 

وقال "الجندي" إن الزواج كيمياء خاصة، يجب تطبيعها، بإمكانيات اجتماعية "لتمشي المركب"، ولم يتدخل "الجندي" خلال الزواج في اختيارات عبلة كامل الفنية، في أفلامها "خالتي فرنسا، وكلم ماما، وسيد العاطفي"، كما أشيع عنه من قبل، كما أنه لم يتدخل في قرار ارتدائها الحجاب، فذكر في لقاءات سابقة: "كنا في الحج، وقالت واحنا راجعين، مش هقلع الحجاب لما ارجع مصر".

زواجه من الفنانة عبلة كامل كان له تأثيرا على فنه، فقد عرضت عليه الكثير من الأدوار الفنية مجاملة لعبلة كامل، فرد في ذلك التوقيت: "لكن أنا معملتهاش، لأني مش هبقى جوز الست، مينفعش، وهي كانت نجمها أعلى مني في الوقت ده، فقلت لا أنا راجل البيت، مينفعش أكون في منطقة أقل"، وأرجع "الجندي" رفضه لذلك بأنه تفكير "فلاحين"، لكنه سيطر عليه.

وانفصل "الجندي"، عن عبلة كامل بعد الزواج بسنتين فقط، وأرجع السبب في برنامج "ست الحسن"، لأنها كانت مطلوبة فنيا أكثر منه، حيث إن الزيجات التي يمكن أن تستمر في الوسط الفني معدودة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحدهم أشهر إسلامه وآخر خانها مع صباح.. في ذكرى ميلاد تحية كاريوكا تعرف على عدد أزواجها

فى ذكرى ميلاد محمود الجندى .. سبب انفصاله عن الفنانة عبلة كامل

فى ذكرى ميلاد محمود الجندى.. فنانة شهيرة وبنت فنان معروف ضمن زوجاته

في عيد ميلاد معز مسعود.. قصة زواجه وطلاقه من شيري عادل

نادية الجندي: زواجي من عماد حمدي كان «مراهقة»

في عيد ميلاد حنان ترك.. عمرها الحقيقي وسر اعتزالها وعدد زيجاتها

ترشيحاتنا

كنز للجسم..فوائد لبان الدكر للتنحيف والتخلص من الترهلات

رغم تفشي كورونا.. إيران تستأنف الأنشطة الاقتصادية وتمدد العمل الجمركي مع تركيا

الصيام في شعبان سنة مستحبة عن رسول الله.. فهل فاتتك بانقضاء النصف؟

الدولار يسجل 15.79 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 11-4-2020

بـ اكسسوارات لافتة.. زينة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الجبلي ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتبعها فورا.. 5 نصائح لمرضى السكر في فترة العزل المنزلي

بـ اكسسوارات لافتة.. زينة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شاهد.. شعار فولكس فاجن الجديد يظهر لأول مرة بسيارة أطلس كروس .. صور