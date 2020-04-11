حلا شيحة تشوق جمهورها لـ مسلسلها الجديد.. شاهد





وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: "خيانة عهد ".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





مستنين - ربنا معاكى - بالتوفيق





قال جمال العدل من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" تقديم الفنان إدوارد، المذاع عبر شبكة قنوات ألفا، إنه تم تغير اسم مسلسل يسرا الجديد ليصبح "خيانة عهد" بدلًا من "دهب عيرة".





مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنا وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.‎





نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".