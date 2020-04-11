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رياضة

أسامة حسن يرفض عودة لاعبي الدوري الممتاز للتدريبات

السبت 11/أبريل/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف أسامة حسن، نجم نادى الزمالك وإنبي السابق، عن رؤيته حول فكرة عودة لاعبي أندية الدورى الممتاز إلى إجراء التدريبات فقط من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية.
 
وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة الدكتور وديع الجريء أصدر بيانا أمس، الجمعة، بعودة التدريبات الأندية المحلية لمدة ٣ أسابيع لاستعادة الفورمة والجاهزية البدنية.

وقال أسامة حسن، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أرفض عودة لاعبي الدوري إلى إجراء أية تدريبات فى الوقت الراهن فى ظل وجود حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البلاد رغم المجهودات التي تقوم بها الدولة ووزارة الصحة، إلى جانب تكاتف الجهود المعنية من قبل المواطنين".

وأضاف: "يجب التريث في إعادة لاعبى الدورى إلى إجراء التدريبات فى الوقت الحالي حرصا على سلامتهم الصحية"، لافتا إلى أنه يتعين عليهم الاستمرار فى الحفاظ على اللياقة البدنية داخل المنزل والمتابعة مع طاقم التدريب حول ذلك الأمر.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت فى وقت سابق عن مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل الجاري.

يأتي ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تمديد فرض الحظر الجزئي على حركة المواطنين للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
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