أسامة حسن يرفض عودة لاعبي الدوري الممتاز للتدريبات

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة الدكتور وديع الجريء أصدر بيانا أمس، الجمعة، بعودة التدريبات الأندية المحلية لمدة ٣ أسابيع لاستعادة الفورمة والجاهزية البدنية.





وقال أسامة حسن، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أرفض عودة لاعبي الدوري إلى إجراء أية تدريبات فى الوقت الراهن فى ظل وجود حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البلاد رغم المجهودات التي تقوم بها الدولة ووزارة الصحة، إلى جانب تكاتف الجهود المعنية من قبل المواطنين".





وأضاف: "يجب التريث في إعادة لاعبى الدورى إلى إجراء التدريبات فى الوقت الحالي حرصا على سلامتهم الصحية"، لافتا إلى أنه يتعين عليهم الاستمرار فى الحفاظ على اللياقة البدنية داخل المنزل والمتابعة مع طاقم التدريب حول ذلك الأمر.





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت فى وقت سابق عن مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل الجاري.