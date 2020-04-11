القوى العاملة: صرف الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بداية من الإثنين

كشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن موعد صرف المنحة الشهرية؛ بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر، وتقدر الإعانة 500 جنيه شهريا، كما أكد الرئيس السيسي ضرورة أن يتم اتباع إجراءات هدفها الوقاية أثناء عملية الصرف؛ لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف "سعفان"، أثناء مداخلة هاتفية متلفزة ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش آليات صرف منحة الـ 500 جنيه، وتم التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن أعداد المتقدمين للحصول على المنحة قاربت على مليوني مواطن، وبعد التحقق من البيانات تبين أن بعضهم يملك حيازات زراعية، والآخرون أموات.





وأوضح وزير القوى العاملة، أنه سيتم بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعاملة غير المنتظمة بداية من يوم الاثنين المقبل وحتى الخميس من الأسبوع الجاري.





وتابع "سيتم إرسال رسالة نصية إلى مستحقي صرف منحة الـ 500 جنيه تتضمن موعد ومكان الصرف سواء من مكاتب البريد أو فروع البنك الزراعى".