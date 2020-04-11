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رياضة

تريزيجيه يحدد وجهته المقبلة حال الرحيل عن أستون فيلا

السبت 11/أبريل/2020 - 02:13 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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عبدالله هشام
أبلغ محمود حسن تريزيجية المحترف المصري ضمن صفوف فريق استون فيلا الإنجليزي مدربة ببقائه في الدورى الانجليزي حتى إذا نزل الفريق لدورى القسم الثاني . 

وطبقا لمما نشرته صحيفة sporx التركية فإن تريزيجيه يرغب في الظهور بشكل أفضل وإثبات نفسه في الدورى الانجليزي مع فريق جديد حال هبط استون فيلا . 

وأوضحت الصحيفة أن تريزيجيه يمتلك عدة عروض من اندية اوروبا نيوكاسل، جالطة سراي، طرابزون سبور وبشكتاش  وينتظرون موقف اللاعب مع فريقه . 

ويعتبر الانتقال الي فريق جالطة سراي التركي هو ثاني اختيارات تريزيجيه حال عدم وجود عروض بالدورى الانجليزي .
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