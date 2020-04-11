تريزيجيه يحدد وجهته المقبلة حال الرحيل عن أستون فيلا

أبلغ محمود حسن تريزيجية المحترف المصري ضمن صفوف فريق استون فيلا الإنجليزي مدربة ببقائه في الدورى الانجليزي حتى إذا نزل الفريق لدورى القسم الثاني .





وطبقا لمما نشرته صحيفة sporx التركية فإن تريزيجيه يرغب في الظهور بشكل أفضل وإثبات نفسه في الدورى الانجليزي مع فريق جديد حال هبط استون فيلا .





وأوضحت الصحيفة أن تريزيجيه يمتلك عدة عروض من اندية اوروبا نيوكاسل، جالطة سراي، طرابزون سبور وبشكتاش وينتظرون موقف اللاعب مع فريقه .





ويعتبر الانتقال الي فريق جالطة سراي التركي هو ثاني اختيارات تريزيجيه حال عدم وجود عروض بالدورى الانجليزي .