حق الشعب.. المعداوي: إزالة 5 تعديات بالطريق الساحلي بمساحة 8 أفدنة في مطروح

أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح عن القيام بحملة مكبرة لتنفيذ عدد من التعديات على أراضي الدولة بمطروح.





وأضاف أنه تم تنفيذ 5 قرارات ازالة بنطاق المدينة بمساحة مستردة 8 فدان عبارة عن اسوار ومباني مخالفة بمشاركة شرطة المرافق.





وتابع المعداوي أن موجة الإزالات خلال أسبوع اسفرت عن تنفيذ 32 قرار ازالة بمساحة 84 فدان وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتعدين على أراضي الدولة.





وأوضح أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعد على أراضي الدولة خلال حالة الطوارئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء باحالة المخالفات الي النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.



