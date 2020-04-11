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تعليم

ننشر ردود وزير التعليم على استفسارات «معا نستطيع» بشأن المشروعات البحثية

السبت 11/أبريل/2020 - 02:45 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
وجه ائتلاف "معا نستطيع" الذي يضم مؤسسي جروبات أولياء الأمور، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عددا من الاستفسارات الخاصة بـ المشروعات البحثية لـ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لحسم الجدل.

وسرد الائتلاف استفساراته وردود الوزير عليها في شكل أسئلة وأجوبة كما يلي:

⁦*⁩ما مصير صفوف النقل الصف الأول والثاني الابتدائي⁦؟
بالنسبة لصفوف النقل الصف الأول والثاني الإبتدائي الإكتفاء بتسليم الكراسات الأنشطة

⁦* ماذا عن المشروعات البحثية لأبنائنا في الخارج؟
المشروعات البحثية التي إعلانها عنها على موقع الوزارة للجميع الطلبة داخل مصر و لأبنائنا في الخارج

⁦* ⁩بالنسبة لمشروعات الصف الأول والثاني الثانوي لأبنائنا في الخارج لم يتم نشرها إلى الآن!
⁩ستتم إتاحة المشروعات البحثية لطلبة الصف الأول والثاني الثانوي لأبنائنا في الخارج، وأيضًا لطلبة المنازل يوم الإثنين القادم 13 أبريل.

وسوف يتم نشر الأبحاث عبر منصة أبنائنا في الخارج⁦، وسيتم فتح المكتبة الرقمية، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ السفارات بجميع التعليمات⁦ اللازمة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وجه رسالة عاجلة لجميع الطلاب المصريين داخل مصر أو خارج مصر عبر حسابه الشخصي ، قال خلالها "إلي طلاب مصر في الداخل والخارج، أرجو ان ننشغل بإعداد المشروعات رقميا أو ورقيا وسنعلن طرق تسليمها في الأول من شهر مايو إن شاء الله".

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