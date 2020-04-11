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أخبار العالم

بعد تعافيهم.. إصابة مرضى بفيروس كورونا مجددا

السبت 11/أبريل/2020 - 02:43 م
إصابة المتعافين بفيروس
إصابة المتعافين بفيروس كورونا مجددا
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وكالات
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إنها تدرس تقارير تفيد بأن بعض مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد أن كانت سلبية وكانوا على وشك الخروج من المستشفيات.

وكان مسئولون في كوريا الجنوبية ذكروا أمس الجمعة أن 91 مريضا كان يُعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى. 

وقالت جيونج إيون-كيونج مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي إن الفيروس ربما يكون قد "نشط مجددا" لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". 

وردا على سؤال من رويترز عن التقرير، قالت منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان مقتضب: "نحن على علم بهذه التقارير التي أفادت بأن أفرادا أثبتت التحاليل سلبية إصابتهم بكوفيد-19... جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد بضعة أيام".

وقالت "نحن على اتصال وثيق مع خبرائنا الإكلينيكيين ونعمل بجد للحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الحالات الفردية. من المهم التأكد من أنه، عندما يتم جمع عينات للاختبار من المرضى المشتبه بهم، يتم اتباع الإجراءات بشكل صحيح".

وأضافت المنظمة "بما أن كوفيد-19 هو مرض جديد، فنحن بحاجة إلى المزيد من البيانات المتعلقة بالوباء لاستخلاص أي استنتاجات حول (طريقة) تفشي الفيروس".
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