٦٥ فنانا عالميا من ١٠ دول يشاركون في مبادرة "الريشة في مواجهة كورونا"

إقبال كبير، شهدته مبادرة "الريشة في مواجهة كورونا"، التي أطلقتها "بوابة روزاليوسف"، في الأسبوع الأول لإطلاقها، حيث بلغ عدد المشاركين فيها من الفنانين العالميين، وشباب الموهوبين، ٦٥ مشاركًا، ينتمون إلى ١٠ دول، بإجمالي ٥٠٠ عمل، إبداعي.





وأطلق أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير "بوابة روزاليوسف"، المبادرة، ٣٠ مارس الماضي، ليتوالى نشر الأعمال، بواقع رسمة كل ٣ ساعات، دون انقطاع، في سابقة هي الأولى في تاريخ الصحافة المصرية، التي يتم فيها نشر كاريكاتير كل ٣ ساعات، حول قضية واحدة، ومشاركة ٦٥ رسامًا حتى الآن من ١٠ دول.





وقال، عبدالمجيد: إن المبادرة نجحت في توظيف مدفعية الريشة، لدعم جهود الإنسانية، في بناء حصون وعي، في مواجهة جائحة "كورونا"، كما تنوعت الأعمال الإبداعية، بين الرسوم التي تدعم بناء حصون الوعي، وأخرى تخلّد بطولات جنود المعركة من جيش وشرطة، وكتائب الجيش الأبيض من أطقم طبية، يقفون على الخطوط الأمامية بجبهة القتال.





وأضاف: في تلك المعركة، يقف الصحفيون حماةً لحصون الوعي، دروعًا في مواجهة قذائف الشائعات، مقاتلين ببسالة، لا ترهبهم الأخطار، يؤدون واجبهم الوطني والإنساني، يحافظون على الأرواح، بإنارة العقول، وتقديم المعلومات الصحية، من مصادرها الموثوقة.





ويُعرب رئيس تحرير "بوابة روزاليوسف عن تقديره، للدور الذي يقوم به الصحفيون المقاتلون على جبهة التوعية، وأشقاؤهم في وسائل الإعلام المرئي والمسموع.





وشارك في المبادرة مُبدعون من مصر، والسعودية، والعراق، والأردن، والمغرب، وليبيا، واليمن، والسودان، والبحرين، والجزائر.





وتواصل "بوابة روزاليوسف" تلقي الأعمال المتضامنة مع الحملة على إيميل [email protected]

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