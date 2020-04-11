إزالة 97 حالة تعد علي الأراضي الزراعية خلال فترة الحظر بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة 97 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 3 أفدنة و9 قراريط و 2 سهم خلال فترة الحظر بدايةً من يوم 25 مارس الماضي وحتي أمس 10 إبريل الجاري.





وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة بضرورة إتخاذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية والمتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة مع إستمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين علي الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة .





وأكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.