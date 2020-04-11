AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 97 حالة تعد علي الأراضي الزراعية خلال فترة الحظر بالمنوفية

السبت 11/أبريل/2020 - 06:36 م
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
Advertisements
محمد امين
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة 97 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 3 أفدنة و9  قراريط و 2 سهم خلال فترة الحظر بدايةً من يوم  25 مارس الماضي وحتي أمس 10 إبريل الجاري.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة بضرورة إتخاذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية والمتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة مع إستمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين علي الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة .

وأكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.
إزالة 97 حالة تعد علي الأراضي الزراعية خلال فترة الحظر بالمنوفية
إزالة 97 حالة تعد علي الأراضي الزراعية خلال فترة الحظر بالمنوفية
إزالة 97 حالة تعد علي الأراضي الزراعية خلال فترة الحظر بالمنوفية
إزالة 97 حالة تعد علي الأراضي الزراعية خلال فترة الحظر بالمنوفية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال يناير.. إزالة 61 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالمنوفية

محافظ المنيا يوجه باستمرار حملات إزالة التعديات

ازالة 70 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية

حق الشعب .. إزالة 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

إزالة فورية لـ20 مقبرة جماعية بالمنوفية

إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بإهناسيا في بني سويف

ترشيحاتنا

المفتي: رفض دفن شهداء كورونا غوغائية لا تمت إلى الدين أو الأخلاق بصلة

بعد رفض دفن طبيبة كورونا.. البرلمان يكشف عقوبة أهالي شبرا البهو بالدقهلية

روسيا اليوم: الجيش الإثيوبي يتوغل في أراضي السودان

الأهالي رفضوا دفنها.. نائب الدقهلية يوضح كيفية التعامل مع موتى كورونا

منى زكي تكشف حقيقة إصابتها بـ فيروس كورونا

الجنس والسمنة واللون.. أبرز أسرار وأسباب الوفاة بفيروس كورونا .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظر أكل الخفافيش في دولة أفريقية.. ما السبب

على الدراجة.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام

ماذا يحدث للجسم عند استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا