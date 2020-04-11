AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى ينتصر لـ الطبيبة المتوفية بفيروس كورونا في الدقهلية.. ماذا فعل؟

السبت 11/أبريل/2020 - 07:23 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
طالب الإعلامي أحمد موسى، محافظ الدقهلية تكريم الراحلة الطبيبة المتوفية بفيروس كورونا وإطلاق اسمها على اسم منشأة او شارع كبير لكي يعرف أهالي قرية شبرا البهو ان الوطن لا ينسى أبناءه.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "هذه الطبيبة من جيش مصر الأبيض وخط الدفاع الاول  لمواجهة لفيروس كورونا".
 
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أهل القرية رفضوا دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كرورونا وقرروا دفنها في قرية اخرى تدعى شبرا البهو لكنهم رفضوا دفنها ايضا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "اهالي قرية ميت العامل رفضوا دفن ابنتهم.. يا العار ومش عايز تدفن جثمان مواطنة مصرية توفيت وإكرام  الميت دفنه".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" خرج المئات رافضين دفن الطبيبة المتوفاة في القرية  ولدينا ازمة اخلاقيات ولا يوجد إنسانية لدى هؤلاء، ويجب توقيع اقصى عقاب على هؤلاء ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إكرام الميت دفنه.. أهالى قرية بالدقهلية يرفضون دفن طبيبة توفيت بكورونا.. صور

بالقوة.. دفن طبيبة المنصورة ضحية كورونا بمقابر أسرتها في قرية شبرا البهو

بالفيديو.. أهالي قرية بالدقهلية يرفضون دفن دكتورة توفيت بسبب كورونا

القبض على 25 من أهالي قرية شبرا البهو رفضوا دفن طبيية توفيت بـ كورونا

ثالث شهداء الجيش الأبيض.. طبيبة الدقهلية توفيت بكورونا وجثمانها ظل حائرا 3 ساعات بدون دفن

بعد منع دفن طبيبة كورونا.. الإفتاء: لا يجوز لأي إنسان حرمان أخيه من حق إلهي

ترشيحاتنا

بيع الآثار الفرعونية يعرضك لهذه العقوبات .. تفاصيل

بشرى سارة .. تراجع أسعار الفول 10 جنيهات قبل رمضان

مرضى كورونا في مأزق.. أجهزة التنفس ما بين إنعاش القلب وإيقافه

محافظ الدقهلية يقرر إطلاق اسم الطبيبة شهيدة كورونا علي مدرسة.. فيديو

العاملون برئاسة الجمهورية يتبرعون بـ٢٠٪؜ من رواتبهم للعمالة غير المنتظمة

أمريكا في ورطة.. انتشار فيروس آخر أشد خطرا من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظر أكل الخفافيش في دولة أفريقية.. ما السبب

على الدراجة.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام

ماذا يحدث للجسم عند استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا