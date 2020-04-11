أحمد موسى ينتصر لـ الطبيبة المتوفية بفيروس كورونا في الدقهلية.. ماذا فعل؟

طالب الإعلامي أحمد موسى، محافظ الدقهلية تكريم الراحلة الطبيبة المتوفية بفيروس كورونا وإطلاق اسمها على اسم منشأة او شارع كبير لكي يعرف أهالي قرية شبرا البهو ان الوطن لا ينسى أبناءه.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": " هذه الطبيبة من جيش مصر الأبيض وخط الدفاع الاول لمواجهة لفيروس كورونا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أهل القرية رفضوا دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كرورونا وقرروا دفنها في قرية اخرى تدعى شبرا البهو لكنهم رفضوا دفنها ايضا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "اهالي قرية ميت العامل رفضوا دفن ابنتهم.. يا العار ومش عايز تدفن جثمان مواطنة مصرية توفيت وإكرام الميت دفنه".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" خرج المئات رافضين دفن الطبيبة المتوفاة في القرية ولدينا ازمة اخلاقيات ولا يوجد إنسانية لدى هؤلاء، ويجب توقيع اقصى عقاب على هؤلاء ".