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عار.. أحمد موسى عن رفض دفن طبيبة متوفية بفيروس كورونا: حزين وموجوع.. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 07:24 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  تعليقا على رفض مواطنين دفن طبيبة متوفية بفيروس كورونا في إحدى قرى الدقهلية،: "موجوع وحزين وغاضب جدا.. في ناس معندهاش وعي ولا ثقافة ولا إنسانية، تجاه هذه الطبيبة من جيش مصر الأبيض وخط الدفاع الاول  لمواجهة لفيروس كورونا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:"  أهل القرية رفضوا دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كرورونا وقرروا دفنها في قرية اخرى تدعى شبرا البهو ولكنهم رفضوا دفنها ايضا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  اهالي قرية ميت العامل رفضوا دفن ابنتهم .. يا للعار.. ومش عايز تدفن جثمان مواطنة مصرية توفيت؟!، ده إكرام الميت دفنه ".

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: "خرج المئات رافضين دفن الطبيبة المتوفاة في القرية، ولدينا ازمة اخلاقيات ولا توجد إنسانية لدى هؤلاء، ويجب توقيع اقصى عقاب عليهم".
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