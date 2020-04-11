محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي في الدوري الإنجليزي.. تفاصيل





وحسب شبكة "سكاي سبورت"، التي نشرت التشكيلة اعتمادا على أرقام اللاعبين حتى تأجيل المنافسات، وجاء فيها صلاح رفقة 4 اخريين من فريقه ليفربول.





وجاءت التشكيلة كاملة كالاتي:





كاسبر شمايكل





أليكسندر أرنولد - فيرجل فان دايك - جيمس تاركوفسكي - أندي روبيرسن





كيفين دي بروين - جاك جريليش - ماديسون





ساديو ماني - راؤول خيمينيز - محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، جاء على رأس التشكيل المثالي "للبريميرليج"، الذي توقف منذ شهر بسبب تفشي فيروس الكورونا على مستوى العالم.