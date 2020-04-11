لوك جديد وغريب.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد

نشرت الفنانة ريهام حجاج ، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.





وظهرت ريهام حجاج ، ببلوفر باللون الأسود، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة ومطعم بالشيفون الناعم الذى ابرز جمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام حجاج فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من الماكياج، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يرز جمال أنوثتها.





واختارت أن تترك شعرها الذهبى الطويل منسدلا بين كتفيها على بطريقة ناعمة التى تبرز جمال إطلالتها





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط طويل باللون الفضى لإكمال إطلالتها.



