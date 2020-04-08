بالجلد.. ريهام حجاج تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة على إنستجرام
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:38 ص
ريهام حجاج
نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة قديمة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجول انيقة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت ريهام حجاج
ببلوزة من الجلد الأسود، بأكمام طويلة، وأزرار من المنتصف فيما اختارت جيب طويلة باللون الأسود في اللون الأحمر، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
إقرأ ايضا:
وتركت ريهام حجاج
شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
فيما لم تتكلف ريهام حجاج في وضع المكياج، حيث انها اختارت وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، واختارت ساعة يدي باللون الأسود، وهو ما اكمل من إطلالتها.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..