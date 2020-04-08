بالجلد.. ريهام حجاج تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة على إنستجرام

نشرت الفنانة

صورة قديمة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجول انيقة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.